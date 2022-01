Sanità: Speranza, '48mila assunzioni, era nostro obiettivo Manovra' (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - "Oggi la Federazione aziende sanitarie e ospedaliere quantifica in 48mila le assunzioni a tempo indeterminato che la legge di Bilancio potrà garantire per il personale sanitario. Era questo il nostro intento... Leggi su today (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - "Oggi la Federazione aziende sanitarie e ospedaliere quantifica inlea tempo indeterminato che la legge di Bilancio potrà garantire per il personale sanitario. Era questo ilintento...

Advertising

stanzaselvaggia : Incredibile assistere al silenzio spettrale di Draghi e Speranza su quello che stanno vivendo gli italiani alle pre… - rumba15342942 : RT @ConteZero76: @PoliticaPerJedi Bastava dire 'appena i contagi salgono troppo i non vaccinati vanno in lockdown'. Solo che Draghi non ha… - alexa5313 : RT @ConteZero76: @PoliticaPerJedi Bastava dire 'appena i contagi salgono troppo i non vaccinati vanno in lockdown'. Solo che Draghi non ha… - MichelMauriello : RT @ConteZero76: @PoliticaPerJedi Bastava dire 'appena i contagi salgono troppo i non vaccinati vanno in lockdown'. Solo che Draghi non ha… - danieledv79 : RT @ConteZero76: @PoliticaPerJedi Bastava dire 'appena i contagi salgono troppo i non vaccinati vanno in lockdown'. Solo che Draghi non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Speranza Vaccini, "deroga su traghetti per isole minori" ... Francesco Del Deo, in qualità di Presidente Ancim, ha fatto sapere di avere inviato una nota al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al Ministro della Sanità, Roberto Speranza e al ...

Vaccino ai bambini, pediatri in allarme: Meno del 10 ha ricevuto la prima dose I dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità preoccupano i pediatri alla vigilia ... Omicron meno pericolosa Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza per la ...

Sanità: Speranza, '48mila assunzioni, era nostro obiettivo Manovra' La Sicilia ... Francesco Del Deo, in qualità di Presidente Ancim, ha fatto sapere di avere inviato una nota al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al Ministro della, Robertoe al ...I dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore dipreoccupano i pediatri alla vigilia ... Omicron meno pericolosa Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Saluteper la ...