San Vito lo Capo. Matrimoni romantici a Baia Santa Margherita e al porticiolo (Di martedì 4 gennaio 2022) Un’opportunità in più per chi si sposa. San Vito lo Capo, località balneare del trapanese meta del turismo internazionale, offre l’opportunità di celebrare le nozze in due tra le spiagge più belle del territorio: Baia Santa Margherita, tra Macari e Castelluzzo, ed il porticciolo. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per la celebrazione dei riti civili e delle unioni civili che prevede la possibilità di tenere la cerimonia in aree pubbliche deliberate dalla Giunta. “Dare l’opportunità ai nostri concittadini, e non solo- afferma l’assessore alla Famiglia Andrea Spada che ha promosso l’iniziativa – di pronunciare il loro Sì in due dei luoghi più conosciuti e amati del nostro territorio è qualcosa che mi inorgoglisce. Sono già molte le coppie che scelgono il nostro comune per coronare ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 4 gennaio 2022) Un’opportunità in più per chi si sposa. Sanlo, località balneare del trapanese meta del turismo internazionale, offre l’opportunità di celebrare le nozze in due tra le spiagge più belle del territorio:, tra Macari e Castelluzzo, ed il porticciolo. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per la celebrazione dei riti civili e delle unioni civili che prevede la possibilità di tenere la cerimonia in aree pubbliche deliberate dalla Giunta. “Dare l’opportunità ai nostri concittadini, e non solo- afferma l’assessore alla Famiglia Andrea Spada che ha promosso l’iniziativa – di pronunciare il loro Sì in due dei luoghi più conosciuti e amati del nostro territorio è qualcosa che mi inorgoglisce. Sono già molte le coppie che scelgono il nostro comune per coronare ...

