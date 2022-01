Salma Hayek festeggia il nuovo anno in costume leopardato e décolleté bollente in bella vista (Di martedì 4 gennaio 2022) Cartolina hot dalle vacanze per Salma Hayek. L’attrice messicana, 55 anni, ha postato uno scatto a bordo piscina, mentre sorseggia un caffè, in cui ammicca sensuale in un costume da bagno leopardato con scollatura vertiginosa, sfoggiando le sue forme prosperose: “Primo caffè del primo lunedì, del primo mese del nuovo anno”, scrive la sexy star del cinema. Inevitabili i complimenti e gli apprezzamenti per il generoso décolleté messo in mostra, di molti dei suoi oltre 20 milioni di follower su Instagram. Che erano tuttavia già stati deliziati alla vigilia di Capodanno, da un altro scatto sexy della loro beniamina. Salma aveva voluto fare il suo augurio speciale a tutti posando tra le rocce in mezzo al mare in costume: ... Leggi su blog.libero (Di martedì 4 gennaio 2022) Cartolina hot dalle vacanze per. L’attrice messicana, 55 anni, ha postato uno scatto a bordo piscina, mentre sorseggia un caffè, in cui ammicca sensuale in unda bagnocon scollatura vertiginosa, sfoggiando le sue forme prosperose: “Primo caffè del primo lunedì, del primo mese del”, scrive la sexy star del cinema. Inevitabili i complimenti e gli apprezzamenti per il generosomesso in mostra, di molti dei suoi oltre 20 milioni di follower su Instagram. Che erano tuttavia già stati deliziati alla vigilia di Capod, da un altro scatto sexy della loro beniamina.aveva voluto fare il suo augurio speciale a tutti posando tra le rocce in mezzo al mare in: ...

