Salita contagi da Covid: rinviato il Gran Galà del calcio (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo l'emanazione del DPCM n.221 del 24 dicembre 2021, in materia di Covid-19, e al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte, è stata rinviata la decima edizione del Gran Galà del calcio. Lo ha annunciato l'Assocalciatori. Annullata anche la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che era prevista per il 10 gennaio. Nel corso del mese saranno comunque comunicate le shortlist dei premiati del Gran Galà del calcio 2021 e la lista delle reti in lizza per il premio 'Vota il gol', destinato al miglior gol maschile e femminile della scorsa stagione agonistica. Tutti i riconoscimenti verranno poi consegnati ai vincitori dall'Aic direttamente nei ritiri dei rispettivi club. La decima edizione si svolgerà nel prossimo mese di settembre, in ...

