Salernitana | interviene l’Asl | chiesto il rinvio della gara col Venezia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lacontinua a essere nella morsa del covid. Dall’ultimo giro di tamponi effettuati nella giornata di ieri, infatti, sono emersi altri cinque casi positivi che si aggiungono ai sei già riscontrati in precedenza. In totale, dunque, i contagiati salgono a undici, di cui nove calciatori. Il club, per motivi di privacy, non ha comunicato l’identità dei contagiati. “Metteremo in quarantena le cinque persone risultate positive per 7 o 10 giorni a secondaloro condizione“, ha spiegato il responsabile Covid deldi Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi. In quarantena, intanto, ci sono altri 25 tesserati. Dopo l’intervento dell’azienda sanitaria locale, stando a quanto riferito da Sky Sport, i vertici del club granata avrebbero contatto la Lega per chiedere il...