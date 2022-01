Salernitana fermata dalla Asl: il club chiede rinvio della partita (Di martedì 4 gennaio 2022) SALERNO - La Salernitana è stata fermata dalla Asl a causa dei troppi casi di Coronavirus nel gruppo squadra: il club campano ha chiesto il rinvio della gara casalinga con il Venezia in programma ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 gennaio 2022) SALERNO - Laè stataAsl a causa dei troppi casi di Coronavirus nel gruppo squadra: ilcampano ha chiesto ilgara casalinga con il Venezia in programma ...

La Serie A si ferma? C’è l’annuncio sui rinvii La Serie A è pronta a ripartire dopo la sosta natalizia, nonostante i timori dei club dovuti all'aumento dei contagi Covid, all'interno dei gruppi ...

