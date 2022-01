Salernitana, è fatta: c’è il nuovo presidente. Ora si punta alla salvezza (Di martedì 4 gennaio 2022) Per la Salernitana finisce il periodo del trust e inizia l’era di Danilo Iervolino. Quali saranno i futuri scenari? La Salernitana ha ufficialmente un nuovo presidente e il suo nome è Danilo Iervolino. La scelta è ricaduta sull’imprenditore fondatore dell’università telematica Pegaso che in extremis l’ha spuntata sugli altri offerenti. Si è chiuso così un capitolo molto travagliato della storia della Salernitana. Cos’è successo ai granata? E’ scaduto il 5 dicembre il termine per la presentazione di offerte per l’acquisto della Salernitana. Il club campano, come noto, è approdato in Serie A quest’anno e dunque, in ossequio alle previsioni delle NOIF, dovrà cambiare proprietà. Il motivo è il conflitto che nascerebbe tra Lazio e Salernitana se ... Leggi su zon (Di martedì 4 gennaio 2022) Per lafinisce il periodo del trust e inizia l’era di Danilo Iervolino. Quali saranno i futuri scenari? Laha ufficialmente une il suo nome è Danilo Iervolino. La scelta è ricaduta sull’imprenditore fondatore dell’università telematica Pegaso che in extremis l’ha sta sugli altri offerenti. Si è chiuso così un capitolo molto travagliato della storia della. Cos’è successo ai granata? E’ scaduto il 5 dicembre il termine per la presentazione di offerte per l’acquisto della. Il club campano, come noto, è approdato in Serie A quest’anno e dunque, in ossequio alle previsioni delle NOIF, dovrà cambiare proprietà. Il motivo è il conflitto che nascerebbe tra Lazio ese ...

Advertising

TuttoSalerno : Salernitana, Iervolino: “Ribery, scelta fatta. E Simy se fa flop…” - alessioborghe71 : @MarcoBellinazzo @FIGC La figura di melma la Figc l’ha fatta permettendo che la Salernitana iniziasse il campionato… - _grazy87 : Gravina la figuraccia l'ha fatta quando ha confermato la Salernitana questa estate in A dopo la promozione dalla Se… - MicheleAnnibale : @NullDeNient @NicoSchira ?????????????? Pagare per cosa!?! Ha preso una squadra in D e l'ha portata in A, investendo pure… - dimitripetta : RT @GenoanoAtipico: Dopo varie vicissitudini la cessione della #Salernitana pare cosa fatta a giudicare dalle notizie di ieri notte che pa… -