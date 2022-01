Salernitana, caos Covid: chiesto il rinvio del match con il Venezia. E con il Verona… (Di martedì 4 gennaio 2022) caos Covid per la Salernitana, che avrebbe chiesto il rinvio della sfida di campionato con il Venezia. Novità anche sul match con il Verona Come riportato da Sky Sport, l‘ASL di Salerno ha bloccato la Salernitana, mettendo in quarantena i positivi e i contatti stretti. Impossibile, così, giocare la gara con il Venezia, per il quale è quindi stato richiesto un rinvio. Novità, poi, anche sul successivo scontro con il Verona. Il Dottor Arcangelo Saggese Tozzi, referente dell’ASL campana, ai microfoni di TuttoSalernitana, ha infatti dichiarato che i granata non prenderanno parte alla trasferta veneta. DICHIARAZIONI – «La Salernitana resta a Salerno, non si muove. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022)per la, che avrebbeildella sfida di campionato con il. Novità anche sulcon il Verona Come riportato da Sky Sport, l‘ASL di Salerno ha bloccato la, mettendo in quarantena i positivi e i contatti stretti. Impossibile, così, giocare la gara con il, per il quale è quindi stato riun. Novità, poi, anche sul successivo scontro con il Verona. Il Dottor Arcangelo Saggese Tozzi, referente dell’ASL campana, ai microfoni di Tutto, ha infatti dichiarato che i granata non prenderanno parte alla trasferta veneta. DICHIARAZIONI – «Laresta a Salerno, non si muove. ...

