Salernitana bloccata dall'Asl: la gara con il Venezia verso il rinvio (Di martedì 4 gennaio 2022) Dai dubbi delle ultime ore, alle certezze di questi minuti. L'Asl di Salerno ha infatti ufficialmente bloccato la Salernitana complice le nuove positività riscontrate nella giornata di... Leggi su ilmattino (Di martedì 4 gennaio 2022) Dai dubbi delle ultime ore, alle certezze di questi minuti. L'Asl di Salerno ha infatti ufficialmente bloccato lacomplice le nuove positività riscontrate nella giornata di...

Advertising

BBilanShit : @Claudia_CIau @Dejansan Non noi (per ora…) il Bologna per dire e gli altri club: - michelejuve : @forzajuve61 @mirkonicolino Calma la salernitana è stata appena bloccata dalla Asl - forzaroma : #SerieA, #Salernitana bloccata dalla Asl: sfida contro il #Venezia a rischio - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Salernitana, l’ASL ha chiesto il rinvio anche della sfida contro… - tuttomercatoo : #Salernitana bloccata dalla #ASL. Il club campano chiede il rinvio della partita contro il #Venezia -