Salernitana bloccata dall’ASL | “Non si muoverà da Salerno”

Advertising

ForzAzzurri1926 : CLAMOROSA ULTIM'ORA IL DIRETTORE DELLA ASL CONFERMA, ARRIVA LA DECISIONE DOPO GLI ULTIMI CONTAGI >>>>… - SalernoSport24 : ??? Verso #Salernitana- #Venezia, il responsabile dell'ASL di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, assicura che la garà… - AndreCardi : @Alessan98059903 Guarda non vorrei correggerti, ma la Salernitana è stata bloccata dall'Asl di Salerno. Niente, co… - nello_paolo : @enzogoku69 La salernitana è stata bloccata da 2 ASL. Prima da quella di Monza, poi da quella campana -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana bloccata

che, ricordiamo, non ha preso parte alla trasferta di Udine " nella gara valida per la 19giornata di Serie A in programma il 21 dicembre " perchédall'Asl locale dopo i casi di ...Leggi anchedal covid, salta il match con l'Udinese: "Troppi positivi in squadra" Doppia proprietà, la Figc boccia il 'trust' di Lotito: ancora a rischio l'iscrizione in Serie A ...“A Salerno ci sono tra i tantissimi positivi anche quattro giocatori e un massaggiatore della Salernitana. Queste persone sono già state messe in quarantena dalla prevenzione c ...Serie A, incubo Covid: sono due le gare che potrebbero saltare il prossimo 6 gennaio. La situazione dopo i fatti degli ultimi minuti ...