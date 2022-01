Salernitana | Asl | “Stop contro il Venezia? Decisione solo dopo esito tamponi”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 gennaio 2022) “Trasferta di Verona? Laresta a Salerno, non si muove. Non ci saranno provvedimenti come l’altra volta per quanto riguarda gli spostamenti. Vedremo come evolverà la situazione”. Arcangelo Saggese Tozzi, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica all’ASL di Salerno, è intervenuto così ai microfoni di Radio Punto Nuovo riguardo alla situazione Covid in casa. “L’Asl decide come trattare i contatti dei contagi. Nel momento in cui laci ha comunicato dei 5 positivi noi interveniamo sui contatti stretti e ora li stiamo valutando” aggiunge. “I contatti stretti restano a casa per cinque o dieci giorni. È nata confusione tra positivi e contatti stretti perché per primi c’è il tampone verificato, i secondi sono conseguenza di inchiesta epidemiologica. Noi applichiamo la normativa a tutti quelli che ci ...