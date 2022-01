Rudiger lascia il Chelsea | Real Madrid in pole position

(Di martedì 4 gennaio 2022) . Blancos favoriti per l’ingaggio del forte centrale tedesco Tutte le big europee seguono la pistacome eventuale colpo a parametro zero per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, pure la Juve avrebbe sondaggio per il centrale tedesco in scadenza con il. La richiesta di 10 milioni netti, però, complica i piani della Juve che pensava a lui come sostituto di Bonucci e Chiellini. Sul tedesco, infatti, ilè in vantaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloil Chelsea: Real Madrid in pole position. Blancos favoriti per l'ingaggio del forte centrale tedesco Tutte le big europee seguono la pistacome eventuale colpo a parametro zero ...rompe gli indugi epartire una sassata dalla lunga distanza che si infrange sulla traversa dopo la decisiva deviazione di de Gea. Poco dopo, un passaggio scellerato di Bruno Fernandes ...Antonio Rudiger potrebbe giocare la sua ultima stagione al Chelsea. Il difensore centrale tedesco, accostato anche al Milan come possibile rinforzo dopo l'infortunio di Kjaer, in uscita dai ...Antonio Rudiger non tornerà in Serie A perché sarebbe molto vicino alla firma con il Real Madrid Secondo quanto riporta il Sunday Telegraph, infatti, il centrale tedesco ex Roma, che non rinnoverà con ...