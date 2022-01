Royal family, ennesimo lutto per la regina Elisabetta (Di martedì 4 gennaio 2022) Altro lutto per la sovrana Nuovo lutto per la regina Elisabetta. Durante le feste di Natale è infatti venuta a mancare Diana Maxwell, nota anche Lady Farnham. La donna era una delle più longeve dame di compagnia della sovrana. La baronessa aveva 90 anni ed è stata accanto alla regina Elisabetta per quasi 50 anni. Un nuovo lutto dopo la dipartita del Principe Filippo e dopo la scomparsa dell’amica e confidente Ann Fortune FitzRoy (a 101 anni). Leggi anche: Royal family, quali sono le condizioni della regina Elisabetta? Beccata alla guida Del resto che sia stato un anno complesso lo ha fatto intendere la stessa regina Elisabetta nel discorso di Natale. Per la prima volta ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Altroper la sovrana Nuovoper la. Durante le feste di Natale è infatti venuta a mancare Diana Maxwell, nota anche Lady Farnham. La donna era una delle più longeve dame di compagnia della sovrana. La baronessa aveva 90 anni ed è stata accanto allaper quasi 50 anni. Un nuovodopo la dipartita del Principe Filippo e dopo la scomparsa dell’amica e confidente Ann Fortune FitzRoy (a 101 anni). Leggi anche:, quali sono le condizioni della? Beccata alla guida Del resto che sia stato un anno complesso lo ha fatto intendere la stessanel discorso di Natale. Per la prima volta ...

