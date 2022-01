Romeo Beckham diventa testimonial di Puma (Di martedì 4 gennaio 2022) La famiglia Beckham non smette mai di sorprendere e ora la palla è passata a Romeo, diventato ufficialmente testimonial di Puma. Il secondogenito di David e Victoria Beckham ha raggiunto un nuovo traguardo, firmando un contratto milionario con il brand amatissimo dal mondo sportivo. Con questa nuova scelta imprenditoriale, Romeo Beckham è stato eletto come il più ricco di famiglia. Di conseguenza ha superato i fratelli ed è arrivato a tener testa persino al papà. David Beckham, del resto, da anni è il pilastro di Adidas. Romeo Beckham e il futuro nel mondo della moda: testimonial di Puma Sono state delle vacanze di Natale interessanti per Romeo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 gennaio 2022) La famiglianon smette mai di sorprendere e ora la palla è passata ato ufficialmentedi. Il secondogenito di David e Victoriaha raggiunto un nuovo traguardo, firmando un contratto milionario con il brand amatissimo dal mondo sportivo. Con questa nuova scelta imprenditoriale,è stato eletto come il più ricco di famiglia. Di conseguenza ha superato i fratelli ed è arrivato a tener testa persino al papà. David, del resto, da anni è il pilastro di Adidas.e il futuro nel mondo della moda:diSono state delle vacanze di Natale interessanti per...

