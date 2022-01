Roma, trasporti e rifiuti a rischio: 240 positivi in Ama, oltre 500 in quarantena preventiva in Atac. I sindacati: “Si sblocchino le assunzioni” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Lazio tutto, in zona gialla da ieri 3 gennaio, fa i conti con l’impennata di contagi dovuta alla variante Omicron. E a Roma i casi Covid che si moltiplicano rischiano di causare disagi ai principali servizi pubblici. Nelle due aziende che gestiscono i trasporti e la raccolta dei rifiuti ci sono già dal 27 dicembre scorso alcune centinaia di dipendenti fermi. Secondo i più recenti dati comunicati ai sindacati, al 4 gennaio, in Atac, azienda da 11mila dipendenti, ci sono 303 operatori bloccati perché positivi al Covid e altri 559 in quarantena preventiva. In Ama, invece, sui circa 7mila dipendenti, sono 240 i lavoratori che risultano contagiati e 200 quelli in isolamento. I numeri, secondo il sindaco, “sono ancora sotto controllo. Le aziende stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Lazio tutto, in zona gialla da ieri 3 gennaio, fa i conti con l’impennata di contagi dovuta alla variante Omicron. E ai casi Covid che si moltiplicano rischiano di causare disagi ai principali servizi pubblici. Nelle due aziende che gestiscono ie la raccolta deici sono già dal 27 dicembre scorso alcune centinaia di dipendenti fermi. Secondo i più recenti dati comunicati ai, al 4 gennaio, in, azienda da 11mila dipendenti, ci sono 303 operatori bloccati perchéal Covid e altri 559 in. In Ama, invece, sui circa 7mila dipendenti, sono 240 i lavoratori che risultano contagiati e 200 quelli in isolamento. I numeri, secondo il sindaco, “sono ancora sotto controllo. Le aziende stanno ...

