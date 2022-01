Roma, Rui Patrício ha mal di schiena: stringerà i denti per Milan e Juventus (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma - Rui Patricio stringe i denti. Il portiere della Roma negli ultimi giorni si è allenato soffrendo di problemi alla schiena , un'ansia in più per Mourinho in vista dei due big match contro Milan ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 gennaio 2022)- Rui Patricio stringe i. Il portiere dellanegli ultimi giorni si è allenato soffrendo di problemi alla, un'ansia in più per Mourinho in vista dei due big match contro...

Advertising

MilanWorldForum : Milan Roma: Rui Patricio non al meglio. Le news QUI ???? - PagineRomaniste : #Roma, #RuiPatricio ha mal di schiena: stringerà i denti per #Milan e #Juventus #ASRoma #MilanRoma - romanewseu : Roma, #RuiPatricio ha mal di schiena: stringe i denti per #Milan e #Juventus #ASRoma #RomanewsEU… - salvione : Roma, Rui Patrício ha mal di schiena: stringerà i denti per Milan e Juventus - MilanWorldForum : Milan Roma: Rui Patricio non al meglio. Le news QUI ???? -