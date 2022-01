Roma, rissa tra parenti per l’eredità durante il funerale: sul posto forze dell’ordine e ambulanza (Di martedì 4 gennaio 2022) Spintoni e urla tra famigliari durante la celebrazione del rito per l’estremo saluto a Maria Teresa Rizzo, una signora di 80 anni venuta a mancare martedì 28 dicembre in seguito a una malattia. Il fatto è accaduto giovedì 30 dicembre a Roma, nel quartiere di Testaccio, nella chiesa Santa Maria Ausiliatrice e, secondo quanto riporta il Messaggero, una vera e propria rissa tra parenti (accanto al carro funebre, con la bara già caricata) ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Anche un’ambulanza che è stata chiamata sul posto quando una delle donne presenti al funerale, vedendo la scena, ha accusato un malore, accasciandosi a terra per il dispiacere. Secondo quanto si apprende, una casa in eredità è stata l’oggetto della lite. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Spintoni e urla tra famigliarila celebrazione del rito per l’estremo saluto a Maria Teresa Rizzo, una signora di 80 anni venuta a mancare martedì 28 dicembre in seguito a una malattia. Il fatto è accaduto giovedì 30 dicembre a, nel quartiere di Testaccio, nella chiesa Santa Maria Ausiliatrice e, secondo quanto riporta il Messaggero, una vera e propriatra(accanto al carro funebre, con la bara già caricata) ha portato all’intervento delle. Anche un’che è stata chiamata sulquando una delle donne presenti al, vedendo la scena, ha accusato un malore, accasciandosi a terra per il dispiacere. Secondo quanto si apprende, una casa in eredità è stata l’oggetto della lite. ...

