Roma, El Shaarawy di nuovo disponibile: in panchina col Milan (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma - Stephan El Shaarawy torna a disposizione della Roma. L'attaccante non si era allenato con il gruppo dal rientro a Trigoria dopo la sosta natalizia ma da oggi ha risolto tutti i problemi e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 gennaio 2022)- Stephan Eltorna a disposizione della. L'attaccante non si era allenato con il gruppo dal rientro a Trigoria dopo la sosta natalizia ma da oggi ha risolto tutti i problemi e ...

Advertising

MCalcioNews : Verso Milan-Roma, El Shaarawy: il giocatore torna a disposizione di Mourinho in vista del match contro i rossoneri - imtaurusxx : El Shaarawy sarà presente a Milan-Roma (in panchina) ma sarà presente continuo ad annullare ogni maledizione???????? - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Sky - Roma, El Shaarawy recupera: verrà convocato contro il Milan - sportli26181512 : Roma, El Shaarawy di nuovo disponibile: in panchina col Milan: L'attaccante giallorosso non si era allenato con la… - sportli26181512 : Sky - Roma, El Shaarawy recupera: verrà convocato contro il Milan: Stando a quanto riporta da Angelo Mangiante in d… -