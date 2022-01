Roma, ‘Codice Rosso’: 4 arresti per violenze di genere e familiari (Di martedì 4 gennaio 2022) Quattro arresti in poco più di 2 ore. E’ quanto successo ieri mattina a Roma, nei quartieri di Magliana, Colli Albani e Ostia. Quattro uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per reati legati alla violenza di genere e familiare. Tali reati rientrano nella procedura detta “Codice Rosso”. Perseguita l’ex fidanzata: arrestato 31enne in zona Magliana Poco prima di mezzogiorno di ieri, una pattuglia del XI Distretto di PS San Paolo, è intervenuta alla Magliana per una donna che aveva chiamato il 112NUE per allontanare un suo ex fidanzato. I poliziotti hanno accertato che all’uomo, un 31enne originario dell’Afghanistan, effettivamente presente in casa della “richiedente”, nell’ottobre scorso gli era stato notificato un provvedimento che gli imponeva di allontanarsi da quella casa e gli prescriveva di non avvicinarsi all’ex ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 gennaio 2022) Quattroin poco più di 2 ore. E’ quanto successo ieri mattina a, nei quartieri di Magliana, Colli Albani e Ostia. Quattro uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per reati legati alla violenza die familiare. Tali reati rientrano nella procedura detta “Codice Rosso”. Perseguita l’ex fidanzata: arrestato 31enne in zona Magliana Poco prima di mezzogiorno di ieri, una pattuglia del XI Distretto di PS San Paolo, è intervenuta alla Magliana per una donna che aveva chiamato il 112NUE per allontanare un suo ex fidanzato. I poliziotti hanno accertato che all’uomo, un 31enne originario dell’Afghanistan, effettivamente presente in casa della “richiedente”, nell’ottobre scorso gli era stato notificato un provvedimento che gli imponeva di allontanarsi da quella casa e gli prescriveva di non avvicinarsi all’ex ...

