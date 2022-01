Roma | caos abbonati | il club divide e sposta i tifosi | scoppia la protesta

(Di martedì 4 gennaio 2022) Un anno di Pinto, due anni senza l'arrivo di un centrocampista. La, che si prepara per i due big match con Milan e Juve, aspetta rinforzi in mediana tanto più ora che Diawara e Darboe sono in ...

Advertising

corgiallorosso : #RomaJuve, caos biglietti. Ora bisogna ricomprarli - yoshi5477 : RT @forumJuventus: (TS) 'Caos Biglietti: riprende oggi la vendita per la finale di Supercoppa tra Juve e Inter. Da domani i biglietti del s… - TuttoASRoma : Roma-Juve, caos biglietti. Ora bisogna ricomprarli - Roma_H_24 : Dai quotidiani: 'Rientro in classe. Caos totale' (Il Tempo) - - romanewseu : Roma-Juventus, caos biglietti: i tagliandi vanno acquistati di nuovo dopo la riduzione al 50% degli impianti… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma caos

Ma i problemi per lasono anche al botteghino. Perché dopo la decisione di ridurre la capienza degli stadi dal 75 al 50% il club giallorosso (unico ad aver sottoscritto abbonamenti in pandemia) ...... a. Secondo la Procura, il decesso di Homonnay sarebbe avvenuto "come conseguenza di altro ... Ora dalla Lombardia in pienoCovid può salire più in alto Di Pino Corrias Serie tv nel mirino Kiev ...Un anno di Pinto, due anni senza l'arrivo di un centrocampista. La Roma, che si prepara per i due big match con Milan e Juve, aspetta rinforzi in mediana tanto più ora che Diawara e ...La decisione finale sulla data di ripresa post natalizia arriverà domani. E intanto si va in ordine sparso. I presidi: "Inutile posticipare ancora" ...