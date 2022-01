Rolling Stone insulta il lavoro cinematografico di Pio e Amedeo | i due rispondo alle critiche

(Di martedì 4 gennaio 2022) Pio eSbarcano al cinema, La commedia dei foggiani Pio D’Antini eGrieco, scritta con il regista Gennaro Nunziante e girata tra Sant’Agata di Puglia e Milano, nel weekend, secondo i dati Cinetel, ha totalizzato 998.942 euro, con 139.504 spettatori. Al debutto ha incassato 506.918 euro e battuto la concorrenza dei film targati Warner Bros ‘Matrix Resurrections’ e ‘Me contro Te – Persi nel tempo’, le altre due uscite di Capodanno peraltro con più schermi. Il magazinedemolisce il film definendolo “sbagliato dal primo all’ultimo minuto – per fortuna pochi: 87 in tutto”. Il motivo, secondo la recensione pubblicata sull’edizione online italiana della celebre rivista, sarebbe che Pio e“provano ad accontentare tutti”. Non salva niente. “Quello che si fa fatica a ...

Con più di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e tre album presenti nella lista dei 500 migliori secondo, nel 1993 la band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. ...La coppia originale prevista era composta da Brad Pitt e Emma, ma al posto della seconda, impegnata su altri set, è arrivata Margot Robbie. C'era una volta a Hollywood, ancora: tutto torna. ...Eddie Vedder solista, Jack White moltiplicato per due, i fratelli Gallagher, il ritorno di Alt-J, Animal Collective e Placebo, 'Lifehouse' degli Who, le canzoni green dei Marlene Kuntz: ecco una parte ...Il magazine Rolling Stone demolisce il film definendolo “sbagliato dal primo all’ultimo minuto – per fortuna pochi: 87 in tutto”. Per il momento, il duo non replica alle critiche e si gode la vetta de ...