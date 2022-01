Ritorno in classe, Sasso: “La ripartenza sia in presenza, siamo al lavoro per garantirla” (Di martedì 4 gennaio 2022) "Come Lega continuiamo a lavorare affinché la ripartenza dell'anno scolastico dopo le festività natalizie avvenga secondo il calendario programmato e con la didattica in presenza. Non siamo disposti ad accettare misure che possano determinare discriminazioni tra gli studenti italiani". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) "Come Lega continuiamo a lavorare affinché ladell'anno scolastico dopo le festività natalizie avvenga secondo il calendario programmato e con la didattica in. Nondisposti ad accettare misure che possano determinare discriminazioni tra gli studenti italiani". L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - repubblica : Scuola, le Regioni allo scontro sul ritorno in classe il 10: 'Il Cts si assuma la responsabilita''. Le regole: via… - SocciGianluca : RT @ComuneBugliano: Ritorno in classe solo per ragazzi VACCINATI - orizzontescuola : Ritorno in classe, Sasso: “La ripartenza sia in presenza, siamo al lavoro per garantirla” - bizcommunityit : Rientro a scuola 2022, le proposte delle regioni su dad e quarantena per tornare in classe -