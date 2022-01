Ritorno in classe, Pregliasco: “Slittamento crea problemi logistici alle famiglie. È un rischio, proviamoci” (Di martedì 4 gennaio 2022) "Il rientro a scuola è una sfida. Dal punto di vista del risultato epidemiologico avremmo una grande efficacia dal ritardare la riapertura". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) "Il rientro a scuola è una sfida. Dal punto di vista del risultato epidemiologico avremmo una grande efficacia dal ritardare la riapertura". L'articolo .

