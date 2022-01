Ritorno in classe, in Sardegna si lavora per screening su base volontaria (Di martedì 4 gennaio 2022) "L'idea è di rientrare a scuola il 10 gennaio, considerato che il 7 è venerdì, ma la decisione verrà presa comunque a livello nazionale". Lo ha confermato all'ANSA l'assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, prima di prendere parte alla conferenza delle Regioni convocata anche per discutere la bozza da proporre al Governo per gestire i contagi nelle classi alla ripresa della scuola dopo le vacanze di Natale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) "L'idea è di rientrare a scuola il 10 gennaio, considerato che il 7 è venerdì, ma la decisione verrà presa comunque a livello nazionale". Lo ha confermato all'ANSA l'assessore della Sanità della Regione, Mario Nieddu, prima di prendere parte alla conferenza delle Regioni convocata anche per discutere la bozza da proporre al Governo per gestire i contagi nelle classi alla ripresa della scuola dopo le vacanze di Natale. L'articolo .

