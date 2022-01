Ritorno in classe, il governo inflessibile: si torna in classe dopo l’Epifania. Le Regioni presentano proposta su quarantena [PDF] (Di martedì 4 gennaio 2022) Si avvicina il rientro in classe, dopo lo stop per le vacanze di fine anno, previsto nelle diverse Regioni tra il 7 e il 10 gennaio. Si torna a discutere di didattica a distanza per via dell'alto numero dei contagi. L'articolo Ritorno in classe, il governo inflessibile: si torna in classe dopo l’Epifania. Le Regioni presentano proposta su quarantena PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Si avvicina il rientro inlo stop per le vacanze di fine anno, previsto nelle diversetra il 7 e il 10 gennaio. Sia discutere di didattica a distanza per via dell'alto numero dei contagi. L'articoloin, il: siin. LesuPDF .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - repubblica : Scuola, le Regioni allo scontro sul ritorno in classe il 10: 'Il Cts si assuma la responsabilita''. Le regole: via… - repubblica : Scuola, scontro con le Regioni. 'Il Cts si prenda la responsabilità'. Le regole per il ritorno in classe [di Michel… - donatotesta : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, a Roma si studia la possibilità di dotare le scuole di purificatori d’aria - ProDocente : Ritorno in classe, a Roma si studia la possibilità di dotare le scuole di purificatori d’aria -