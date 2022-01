Ritorno in classe, i pediatri lanciano l’allarme: “Oltre 100mila casi in 14 giorni tra gli under 20, serve spinta sulla vaccinazione” (Di martedì 4 gennaio 2022) In 2 settimane Oltre 100mila contagi, 399 ricoverati, 6 pazienti in terapia intensiva: sono i dati che fotografano l'impatto di Covid nella fascia d'età under 20, fetta di popolazione in cui si concentra un nuovo caso su 4 che vengono diagnosticati nel Paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) In 2 settimanecontagi, 399 ricoverati, 6 pazienti in terapia intensiva: sono i dati che fotografano l'impatto di Covid nella fascia d'età20, fetta di popolazione in cui si concentra un nuovo caso su 4 che vengono diagnosticati nel Paese. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - petergomezblog : Rientro in classe, Gimbe: “Se si tengono aperte le scuole, bisogna chiudere altro”. De Luca: “Rinviare di 20-30 gio… - animaleuropeRMP : RT @ComuneBugliano: Ritorno in classe solo per ragazzi VACCINATI - Barabba1 : RT @ComuneBugliano: Ritorno in classe solo per ragazzi VACCINATI - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, i pediatri lanciano l’allarme: “Oltre 100mila casi in 14 giorni tra gli under 20, serve spinta sull… -