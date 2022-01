Ritorno in classe, Bonaccini: “Garantire il massimo della presenza, i ragazzi hanno già pagato prezzo troppo alto” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Il governo più che prendere la proposta delle Regioni deve avanzare una proposta al Paese sulla scuola. La proposta di Vincenzo De Luca di rinviare il rientro? Non sono d’accordo“. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) “Il governo più che prendere la proposta delle Regioni deve avanzare una proposta al Paese sulla scuola. La proposta di Vincenzo De Luca di rinviare il rientro? Non sono d’accordo“. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Bonaccini: “Garantire il massimo della presenza, i ragazzi hanno già pagato prezzo troppo alto” - LuciaDeVivo2 : RT @petergomezblog: Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio in… - ProDocente : Ritorno in classe, le Regioni che hanno già previsto posticipo al 10 gennaio. Elenco in aggiornamento - AvvenirediCal : Scuola e coronavirus, slitta il ritorno in classe in Calabria ?? Leggi di più: -