Ritorno in classe, a Roma si studia la possibilità di dotare le scuole di purificatori d’aria (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Campidoglio sta studiando la possibilità di dotare le aule scolastiche di strumenti per filtrare l'aria interna e purificarla dalla presenza di virus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Campidoglio stando ladile aule scolastiche di strumenti per filtrare l'aria interna e purificarla dalla presenza di virus. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - repubblica : Scuola, le Regioni allo scontro sul ritorno in classe il 10: 'Il Cts si assuma la responsabilita''. Le regole: via… - GiancarloDeRisi : Scuola, il 10 gennaio tutti in classe. Il governo dice no a De Luca che voleva ritardare il ritorno in aula di 20 g… - orizzontescuola : Ritorno in classe, a Roma si studia la possibilità di dotare le scuole di purificatori d’aria - telodogratis : Covid19, ritorno in classe il 10 gennaio in Sicilia, mascherine ffp2 nuove norme per la quarantena a scuola -