Ritorna il fascino del Totocalcio

(Di martedì 4 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Il più romantico dei giochi calcistici, fotografia di un Paese che ha saputo legare la propria passione per questo sport ad un appuntamento domenicale di indubbio. Il, emblema dell’Italia pallonara, torna alla ribalta. E’ di questi giorni, infatti, la notizia della reintroduzione del famoso concorso a premi, istituito dalla Sisal nel 1946. Ce ne eravamo occupati con un articolo di qualche tempo fa, ripercorrendo la storia di questo simbolo. Poi avevamo dedicato un pezzo alla notizia del Maggio scorso, con cui si preannunciava il tentativo di inserimento delall’interno della “giungla” delle scommesse sportive. Adesso si parte davvero. Dalla seconda giornata del girone di ritorno 2021/22, infatti, gli appassionati avranno l’opportunità di giocare l’1-X-2 su 13 incontri. ...

