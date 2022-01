Rientro a scuola: governo deciso su 7 - 10 gennaio. Oggi sindacati incontrano Ministro Bianchi. Verso il Super Pass per tutti i lavoratori (Di martedì 4 gennaio 2022) Restano però le divergenze tra le forze di maggioranza sulla didattica a distanza solo per gli alunni non vaccinati. Domani la decisione del Consiglio dei ministri sull'obbligo vaccinale per lavorare Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 gennaio 2022) Restano però le divergenze tra le forze di maggioranza sulla didattica a distanza solo per gli alunni non vaccinati. Domani la decisione del Consiglio dei ministri sull'obbligo vaccinale per lavorare

Agenzia_Ansa : Il governatore campano Vincenzo de Luca chiede di rinviare il rientro a scuola di 20-30 giorni. 'Consentirebbe di r… - DSantanche : Dopo aerazione ventilata controllata da presidente @RegioneMarcheIT @AcquaroliF altra importante iniziativa per gar… - manlius84 : Sul rientro a scuola, in sicurezza: Presenza = mascherine + vaccinazioni + ventilazione e purificazione dell'aria… - SignorCEO : RT @sole24ore: ?? #Scuola, #contagi in crescita e vaccinazioni a rilento tra i bambini, ma non slitta il rientro in classe. In base ai dati… - elivito : RT @schnitzlerrr: Imporre il rientro a scuola in questo momento significa mandare al macello insegnanti e ragazzi. -