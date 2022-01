Rientro a scuola, cosa fanno gli altri: Usa, Uk, Germania, Olanda e Francia riaprono, ma con nuove misure e test (spesso gratuiti) a tappeto (Di martedì 4 gennaio 2022) Mentre in Italia il dibattito sul ritorno in classe dopo le festività natalizie è tutt’altro che chiuso (anche se il governo ha confermato la riapertura del 10), negli altri Paesi d’Europa e del mondo la situazione sembra più fluida, anche se in assenza di una linea comune nelle decisioni dei vari governi. Ad ogni modo, si va all’obbligo di mascherina all’aumento dei test settimanali, passando per misure più drastiche, come rinvii dell’apertura o didattica a distanza. Il tutto tra i timori di famiglie e insegnanti per il dilagare della variante Omicron. Germania – Sono ricominciate oggi in presenza le lezioni dopo la fine delle vacanze natalizie nei Laender di Berlino, Brandeburgo, Meclemburgo Pomerania, Sassonia, Renania Palatinato e da domani anche in Saarland e da mercoledì Amburgo. Nei Laender particolarmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Mentre in Italia il dibattito sul ritorno in classe dopo le festività natalizie è tutt’altro che chiuso (anche se il governo ha confermato la riapertura del 10), negliPaesi d’Europa e del mondo la situazione sembra più fluida, anche se in assenza di una linea comune nelle decisioni dei vari governi. Ad ogni modo, si va all’obbligo di mascherina all’aumento deisettimanali, passando perpiù drastiche, come rinvii dell’apertura o didattica a distanza. Il tutto tra i timori di famiglie e insegnanti per il dilagare della variante Omicron.– Sono ricominciate oggi in presenza le lezioni dopo la fine delle vacanze natalizie nei Laender di Berlino, Brandeburgo, Meclemburgo Pomerania, Sassonia, Renania Palatinato e da domani anche in Saarland e da mercoledì Amburgo. Nei Laender particolarmente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governatore campano Vincenzo de Luca chiede di rinviare il rientro a scuola di 20-30 giorni. 'Consentirebbe di r… - DSantanche : Dopo aerazione ventilata controllata da presidente @RegioneMarcheIT @AcquaroliF altra importante iniziativa per gar… - manlius84 : Sul rientro a scuola, in sicurezza: Presenza = mascherine + vaccinazioni + ventilazione e purificazione dell'aria… - rotaruchristina : RT @fattoquotidiano: Rientro a scuola, cosa fanno gli altri: Usa, Uk, Germania, Olanda e Francia riaprono, ma con nuove misure e test (spes… - silvano_cibien : RT @Open_gol: Il presidente del Veneto: un monitoraggio per le famiglie prima del rientro a scuola -