Riempire di golosa soddisfazione la calza della Befana

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 gennaio 2022) Scavallato l’inizio del nuovo anno, dopo una serie di “a te e famiglia” o un più classico “che sia un anno di pace e salute”, inizia a farsi avanti quel senso di angoscia e devastazione tipico del 6 gennaio efine delle feste. Non è forse un caso se la tradizione, rappresentata da un’anziana donna di non bell’aspetto, cade proprio in questo giorno: quella donna siamo tutti noi, sfatti dalle feste e con il volto provato dal solo pensiero di dover tornare a leggere le mail dell’amministratore di condominio e gli smspalestra dove eravamo iscritti sei anni fa, che ci ricorda che “gennaio è tempo di rimettersi in forma!”. Un bravo analista però ci spingerebbe a guardare il giorno dell’Epifania con un atteggiamento più positivo. Non si trattafine delle vacanze di Natale (e ...