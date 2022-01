Riceve in regalo la maglietta della sua squadra del cuore: l’anziano tifoso scoppia a piangere – Video (Di martedì 4 gennaio 2022) Un anziano è scoppiato a piangere dopo aver ricevuto in regalo la maglia della sua squadra del cuore, l’Atletico Madrid. Il Video è diventato subito virale sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Un anziano èto adopo aver ricevuto inla magliasuadel, l’Atletico Madrid. Ilè diventato subito virale sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

