Repubblica: Insigne ha firmato con il Toronto in un albergo di Roma (VIDEO) (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Insigne ha già firmato il contratto con il Toronto. Repubblica pubblica il VIDEO che ritrae il capitano del Napoli in una stanza dell'Hotel St. Regis, a Roma, nei pressi della Stazione Termini. Nel filmato si vede Insigne, vestito con un maglione a collo alto bianco, insieme al suo agente, Vincenzo Pisacane, all'intermediario Andrea D'Amico ed alla moglie Jenny. Il quotidiano scrive che il summit è avvenuto nel pomeriggio, nella hall, poi, in serata, la firma. L'articolo ilNapolista.

