Regione Toscana: sarà costruita terza torre a Novoli. Costo 42 milioni, l’annuncio di Giani (Di martedì 4 gennaio 2022) La Regione annuncia un progetto per potenziare gli uffici già esistenti nel sito di Novoli: sarà costruita una terza torre, Costo complessivo 42 milioni di euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 gennaio 2022) Laannuncia un progetto per potenziare gli uffici già esistenti nel sito diunacomplessivo 42di euro L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Dati di ieri sul tracciamento positivi regione Toscana. Unici due decessi registrati avevano 3 dosi. Rispetto alla… - borghi_claudio : @stanzaselvaggia @sbonaccini Scusa Selvaggia posto che mi pare non se ne esca da sta confusione fra 'funzionano ind… - borghi_claudio : Se le regioni dove si è vaccinato di meno come la Sicilia (3.729 casi) raggiungessero, grazie alla 'spinta' delle n… - FirenzePost : Regione Toscana: sarà costruita terza torre a Novoli. Costo 42 milioni, l’annuncio di Giani - ritafrediani : RT @iltirreno: Scuola, sulla ripresa in Toscana pesa il numero di insegnanti alle prese con il Covid. I numeri -