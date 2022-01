Regione Piemonte | il 10 ottobre il debutto del Grattacielo

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 4 gennaio 2022) “Ildellasarà consegnato il 102022, è il simbolo di un ente che finisce le cose e non le lascia a metà”. Così il presidente delAlberto Cirio, durante la conferenza di inizio anno ospitata al ventesimo piano dell’edificio progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas. “Oggi con soddisfazione – ha aggiunto Cirio – posso dire che quelche abbiamo trovato bloccato si è sbloccato e la prova è questo, che ci permetterà di risparmiare le risorse oggi destinate agli affitti. Di sicuro non intendiamo vendere il palazzo di piazza Castello (attuale sede dell’ente ndr) e più in generale non faremo alcuna alienazione”. L'articolo proviene da Nuova Società.