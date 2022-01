«Ratzinger sapeva degli abusi nella sua diocesi». L’accusa del giornale tedesco “Die Zeit” al Papa emerito (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le accuse che arrivano dalla testata Die Zeit sono pesantissime. Il Papa emerito Benedetto XVI, secondo quanto riferisce il giornale tedesco, sarebbe accusato di non aver messo fine agli abusi di un sacerdote della sua diocesi quando era ancora arcivescovo. Ci sarebbe persino un decreto extragiudiziale del tribunale ecclesiastico dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga risalente al 2016 che critica l’atteggiamento di alcuni alti prelati che non avrebbero bloccato l’operato di un ecclesiastico. L’uomo, Peter H., è accusato di 23 casi di abusi sessuali di minori tra gli 8 e i 16 anni avvenuti tra il 1973 e il 1996. Tra questi alti prelati ci sarebbe anche Joseph Ratzinger, arcivescovo di Monaco e Frisinga dal 1977 al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le accuse che arrivano dalla testata Diesono pesantissime. IlBenedetto XVI, secondo quanto riferisce il, sarebbe accusato di non aver messo fine aglidi un sacerdote della suaquando era ancora arcivescovo. Ci sarebbe persino un decreto extragiudiziale del tribunale ecclesiastico dell’arcidi Monaco e Frisinga risalente al 2016 che critica l’atteggiamento di alcuni alti prelati che non avrebbero bloccato l’operato di un ecclesiastico. L’uomo, Peter H., è accusato di 23 casi disessuali di minori tra gli 8 e i 16 anni avvenuti tra il 1973 e il 1996. Tra questi alti prelati ci sarebbe anche Joseph, arcivescovo di Monaco e Frisinga dal 1977 al ...

