Raduno Azzurro 2022 canottaggio: nello staff anche Agostino Abbagnale (Di martedì 4 gennaio 2022) canottaggio, Il 10 gennaio al via il primo Raduno Azzurro 2022. nello staff tecnico anche il pluricampione olimpico Agostino Abbagnale. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo integra i collaboratori dello staff tecnico della Prima Squadra con il tre volte campione olimpico Agostino Abbagnale (Seul 1988, Atlanta 1996 e Sydney 2000), che comunque continuerà a mantenere l’incarico di responsabile tecnico del College Remiero Giovanile di Piediluco. Con il nuovo assetto tecnico, Cattaneo ha convocato 61 atleti, tra uomini e donne, che dal 10 al 23 gennaio si ritroveranno sempre a Sabaudia per il primo collegiale dell’anno programmato presso le sedi della Marina Militare, delle Fiamme ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 4 gennaio 2022), Il 10 gennaio al via il primotecnicoil pluricampione olimpico. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo integra i collaboratori dellotecnico della Prima Squadra con il tre volte campione olimpico(Seul 1988, Atlanta 1996 e Sydney 2000), che comunque continuerà a mantenere l’incarico di responsabile tecnico del College Remiero Giovanile di Piediluco. Con il nuovo assetto tecnico, Cattaneo ha convocato 61 atleti, tra uomini e donne, che dal 10 al 23 gennaio si ritroveranno sempre a Sabaudia per il primo collegiale dell’anno programmato presso le sedi della Marina Militare, delle Fiamme ...

Advertising

lni_pn : RT @canottaggio1888: Il 10 gennaio al via il primo Raduno Azzurro 2022. Nello staff tecnico anche il pluricampione olimpico Agostino Abbagn… - Sevenpress : Il 10 gennaio al via il primo Raduno Azzurro di Canottaggio 2022 - varesenews : Al primo raduno Azzurro del 2022 una folta rappresentanza varesotta - canottaggio1888 : Il 10 gennaio al via il primo Raduno Azzurro 2022. Nello staff tecnico anche il pluricampione olimpico Agostino Abb… - labrosport : ?? Tanti livornesi al primo raduno azzurro di fioretto del nuovo anno -