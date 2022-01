Quirinale | Verini Pd | ' garantire voto a assenti forzati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - “Il tema diil diritto diper l'elezione del Capo dello Stato a parlamentari impossibilitati a votare in presenza perché positivi al Covid, in quarantena va risolto. C'è chi arriva a prevedere, seguendo le previsioni della curva dei contagi, la possibilità di un centinaio di assenze. Ciò rappresenterebbe una lesione democratica. Da scongiurare". Lo ha detto il deputato del Pd Waltersu Sky. "Qualcuno, come Stefano Ceccanti, continua a proporre per questi casisegreto a distanza. È una proposta da accogliere. Oltre a questo, il Presidente della Camera e gli organismi preposti sono giustamente al lavoro per ridurre il rischio di assembramenti, attraverso votazioni scaglionate, sanificazioni frequenti e così via", ha aggiunto. "In questo senso propongo che si valuti ...