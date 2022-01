Quirinale | Patuanelli | ' nessuna preclusione su Draghi ma attenzione a crisi al buio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo sempre detto che non abbiamo preclusioni per, che sicuramente rientra tra le personalità di alto profilo. Ma c'è la consapevolezza e la preoccupazione che una tale mossa comprometterebbe la continuità di governo in una fase cruciale. C'è il rischio concreto che tutto possa precipitare in unaal. Portando il Paese in una condizione di instabilità, proprio mentre i progetti del Pnrr dovrebbero dispiegare i loro effetti". Lo afferma il ministro per le Politiche agricole e capo della delegazione M5S al Governo, Stefano, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Io penso -aggiunge- che questo Paese sia pronto per avere una figura femminile al Colle, ci sono tantissime personalità e altrettanti profili di grande levatura istituzionale. Una figura femminile ...