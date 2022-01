Quirinale, le votazioni inizieranno il 24 gennaio: oggi l’avviso di convocazione del presidente della Camera (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ufficialità è arrivata: le votazioni dei grandi elettori per eleggere il successore di Sergio Mattarella inizieranno il 24 gennaio. Il presidente della Camera Roberto Fico ha infatti convocato per quella data il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali alle ore 15. l’avviso di convocazione, rende noto l’ufficio stampa della Camera, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ufficialità è arrivata: ledei grandi elettori per eleggere il successore di Sergio Mattarellail 24. IlRoberto Fico ha infatti convocato per quella data il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali alle ore 15.di, rende noto l’ufficio stampa, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

