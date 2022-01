Quirinale | la navigazione sotto il pelo dell’acqua del «candidato» Franceschini

(Di martedì 4 gennaio 2022) Una tela tessuta per anni mette in pista (anche per Palazzo Chigi) l’esponente del Pd e ministro ai Beni culturali che in due decenni ha modellato la professione della politica in tutte le declinazioni

Corriere della Sera

Si chiama Diario Politico, è gratis, e per iscriversi basta andare qui ) Al giro di ricognizione del gran premio del, non è dato sapere se Franceschini in cuor suo si senta in corsa per ......che fra qualche settimana cominceranno le votazioni per eleggere il nuovo inquilino del. ... Ma anche per Cinque Stelle e Pd si annuncia unatribolata .Una tela tessuta per anni mette in pista (anche per Palazzo Chigi) l’esponente del Pd e ministro ai Beni culturali che in due decenni ha modellato la professione della politica in tutte le declinazion ...Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l'organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto, afferma Fico Fico, elezioni, Quirinale ...