Quirinale | il vicepresidente M5s Gubitosa | “I 5 stelle in Senato vogliono il Mattarella-bis? È il primo nome Se cambia idea | lo sosteniamo”

"Sergio Mattarella è stato sempre ed è il primo nome che il M5s voterebbe per il Quirinale". La discussione sulla linea da tenere in vista della prossime elezione del presidente della Repubblica anima il gruppo 5 stelle e al momento regna la confusione. A confermarlo sono le parole del vicepresidente M5s Michele Gubitosa, intervenuto dopo che solo ieri il M5s a Palazzo Madama, nel corso di un'assemblea si è espresso a favore del rinnovo del capo dello Stato uscente. Una posizione che però cozza almeno con due fattori: Mattarella ha detto molto chiaramente che non intende restare al termine del suo "ruolo" e lo stesso Giuseppe Conte sta lavorando per una candidatura unitaria (preferibilmente femminile) o al massimo per accettare il nome

