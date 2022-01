Quirinale: Gruppo Coraggio Italia convocato il 12 gennaio, sono 31 i grandi elettori (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen (Adnkronos) - "L'elezione del prossimo Presidente della Repubblica si avvicina velocemente con la convocazione della prima seduta fissata dal Presidente della Camera Fico per il 24 gennaio. Il capoGruppo alla Camera Marco Marin ha convocato il Gruppo di Coraggio Italia alla Camera dei Deputati per mercoledì 12 gennaio con all'ordine del giorno la discussione sulla prossima elezione del Presidente della Repubblica e l'analisi della situazione politica attuale". Lo rende noto Coraggio Italia. "Saranno presenti anche tutti e quattro i fondatori di Coraggio Italia: il Presidente Luigi Brugnaro, i vicepresidenti Marco Marin, Gaetano Quagliariello e Giovanni Toti. Coraggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen (Adnkronos) - "L'elezione del prossimo Presidente della Repubblica si avvicina velocemente con la convocazione della prima seduta fissata dal Presidente della Camera Fico per il 24. Il capoalla Camera Marco Marin haildialla Camera dei Deputati per mercoledì 12con all'ordine del giorno la discussione sulla prossima elezione del Presidente della Repubblica e l'analisi della situazione politica attuale". Lo rende noto. "Saranno presenti anche tutti e quattro i fondatori di: il Presidente Luigi Brugnaro, i vicepresidenti Marco Marin, Gaetano Quagliariello e Giovanni Toti....

