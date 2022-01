Quirinale | Fico fissa il giorno del voto per il successore di Mattarella | partita la convocazione del Parlamento

(Di martedì 4 gennaio 2022) Come anticipato da Open, il 24 gennaio alle ore 15 ilsi riunirà in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha confermato la data per l’inizio delle votazioni per eleggere il(o la riconferma, seppure non voluta dall’attuale Capo dello Stato) del presidente della Repubblica, Sergio. L’avviso diverrà pubblicato in Gazzetta ufficiale oggi, 4 gennaio. Leggi anche:, il M5s spariglia le carte: «Vogliamo unbis». Già traballa il tavolo con Letta e Salvini Tomaso Montanari ironizza ...

Prende il via il 24 gennaio alle 15 l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il presidente della Camera Roberto, sentito il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato per questa data il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per eleggere il ...Le incognite sul nome del prossimo presidente della Repubblica sono ancora tante. Ma una certezza adesso c'è: tra qualche settimane si voterà per l'elezione. Il presidente della Camera, Roberto, ha comunicato la data dell'inizio delle votazioni. Si andrà alle urne lunedì 24 gennaio alle ore 15, data in cui è stato convocato il Parlamento in seduta comune. L'avviso di convocazione verrà ...Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle 15, per eleggere il presidente della ...(Teleborsa) - Il segnale che in tanti aspettavano è arrivato dal tradizionale discorso di fine anno: Sergio Mattarella ha ringraziato gli italiani, chiudendo di fatto le porte ad un bis, opzione fino ...