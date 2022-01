Quirinale | Fico convoca il Parlamento Quando sarà la prima votazione per il nuovo Presidente della Repubblica

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 4 gennaio 2022) È giunto il momento, l’era Mattarella è ufficialmente finita e preso ci saranno le votazioni delitaliana, il 13esimo. IlCamera Robertoha firmato il documento dizioneseduta Parlamentare per eleggere ilCapo dello Stato. Al via le votazioni per eleggere ilIlCamera Robertohato ilin seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali (3 per ogni regione tranne la Valle d’Aosta che ne ha 1). L’avviso è ...