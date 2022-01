Quirinale | Fico convoca il Parlamento | per l' elezione del presidente della Repubblica si parte il 24 gennaio

Advertising

Il presidente della Camera Robertoha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per eleggere il presidente della Repubblica . L'avviso di convocazione, ...... fissata dal presidente Robertoper il 24 gennaio, alle ore 15 . Sino ad allora, dunque, il ... per poi riaprire - almeno è l'obiettivo - in occasione dell'avvio delle votazioni per il. ...E se Fico ha dato l'avvio dei giochi, le squadre che dovrebbero scendere in campo sono ancora negli spogliatoi. La fuga in avanti di Matteo Salvini non ha ...Al momento i deputati positivi sarebbero non più di una quindicina, e meno di una decina i senatori, ma si teme il picco della quarta ondata che potrebbe coincidere proprio con l'avvio del voto per el ...