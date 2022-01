Quirinale | Fico | al lavoro per garantire sicurezza voto

(Di martedì 4 gennaio 2022) "Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica il 24 gennaio alle ore 15. L'avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi". Così il presidente della Camera Robertosu fb. "Nelle prossime due settimane, all'attività ordinaria della Camera si affiancherà quella di preparazione al. Siamo ...

...state fissate dal presidente della Camera Robertoe segneranno l'inizio della complessa procedura che porterà all'elezione del successore di Sergio Mattarella. Quest'ultimo lascerà il...Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l'organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto", assicura. .Roma, 4 gen. "Il presidente Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica il 24 gennaio alle 15. Assieme a ...Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha firmato la lettera di convocazione del Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato. Fico ha convocato il ...