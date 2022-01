Quirinale, come e quando si vota il presidente della Repubblica: la videoscheda (Di martedì 4 gennaio 2022) La procedura per eleggere il presidente della Repubblica è stabilita dalla Costituzione (articoli 83, 84 e 85). Trenta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo capo dello Stato (art. 85). Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio, Fico ha inviato la lettera per convocare il Parlamento in seduta comune. La prima votazione per eleggere il nuovo inquilino del Colle si terrà lunedì 24 gennaio alle 15. Saranno 1.008 o 1.009 i grandi elettori riuniti in seduta comune: 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali (tre per regione, la Valle d’Aosta ne ha uno). La Costituzione prevede che nelle prime tre votazioni la maggioranza richiesta per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) La procedura per eleggere ilè stabilita dalla Costituzione (articoli 83, 84 e 85). Trenta giorni primascadenza del mandato, ilCamera dei deputati convoca il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo capo dello Stato (art. 85). Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio, Fico ha inviato la lettera per convocare il Parlamento in seduta comune. La primazione per eleggere il nuovo inquilino del Colle si terrà lunedì 24 gennaio alle 15. Saranno 1.008 o 1.009 i grandi elettori riuniti in seduta comune: 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali (tre per regione, la Valle d’Aosta ne ha uno). La Costituzione prevede che nelle prime trezioni la maggioranza richiesta per ...

