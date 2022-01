Quel +78% di revenge porn e l’aumento di arresti per pedopornografia nel 2021 la dicono lunga (Di martedì 4 gennaio 2022) La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha reso noti i dati relativi a revenge porn e pedopornografia in Italia nel 2021, comparandoli a Quelli del 2020. l’aumento di questa tipologia di fenomeni – causato anche dall’aumento delle persone che decidono di denunciare – segna un anno appena trascorso in cui i reati sessuali compiuti sul web sono in crescita. Per quanto riguarda nello specifico i reati di pedopornografia, gli arresti rispetto al 2020 sono praticamente raddoppiati. Cosa dicono i dati revenge porn in Italia e Quelli relativi alla pedopornografia nel 2021, quindi? Scendiamo più nello specifico a partire dal fatto che per i ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 gennaio 2022) La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha reso noti i dati relativi ae pedoografia in Italia nel, comparandoli ali del 2020.di questa tipologia di fenomeni – causato anche daldelle persone che decidono di denunciare – segna un anno appena trascorso in cui i reati sessuali compiuti sul web sono in crescita. Per quanto riguarda nello specifico i reati di pedoografia, glirispetto al 2020 sono praticamente raddoppiati. Cosai datiin Italia eli relativi alla pedoografia nel, quindi? Scendiamo più nello specifico a partire dal fatto che per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Quel +78% ATP Adelaide I 2022, Gianluca Mager la spunta contro Francisco Cerundolo in 3 set e accede agli ottavi di finale La velocità di crociera in battuta è ottima per l'italiano (3 ace e il 78% dei punti vinti con la ... Da quel momento l'azzurro si mette in modalità 'sicurezza' e il 6 - 4 regala al ligure un sorriso.

Cellulari usati, nelle schede una miniera di oro e di argento. I ricercatori: 'Ma l'Italia oggi li smaltisce all'estero' ... i cosiddetti Raee, oltrepassando le 78 mila tonnellate, quasi l'8% in più del 2019. Computer, e ...quello di diminuire il ricorso all'estrazione di nuovi minerali e di valorizzare sul territorio quel ...

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 5 gennaio 2022: puntata 78